Глава дипломатії ЄС: треба тиснути на росію, а не на Україну, щоб зупинити вбивства

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що світ має чинити посилений тиск на росію, а не на Україну, якщо прагне припинення війни. Про це вона сказала під час пресконференції, передає УНН.

Я думаю, що в інтересах усіх, щоб Росія усвідомила: вона зробила помилку, атакувавши Україну. І вона не змогла перемогти, тому що воля українського народу не зламана - зазначила Каллас.

Крім того, у різкому зауваженні, ймовірно, адресованому президенту США Дональду Трампу, вона зазначила: "Я сподіваюся, що тепер усім зрозуміло: якщо ви хочете, щоб вбивства припинилися, ви повинні чинити тиск на росію — бо саме вона насправді вбиває".

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення підтримки України та тиску на росію. Вона додала, що "зараз я вважаю, що ми повинні чинити тиск – максимальний тиск – на росію, щоб вона справді припинила цю війну, тому що потрібно двоє, щоб хотіти миру, потрібен лише один, щоб хотіти війни".