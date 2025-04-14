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Глава дипломатії ЄС: треба тиснути на росію, а не на Україну, щоб зупинити вбивства

Київ • УНН

 • 10181 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни потрібно посилити тиск на росію, а не на Україну. Вона підкреслила, що саме росія є агресором, і саме вона має усвідомити свою помилку.

Глава дипломатії ЄС: треба тиснути на росію, а не на Україну, щоб зупинити вбивства

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що світ має чинити посилений тиск на росію, а не на Україну, якщо прагне припинення війни. Про це вона сказала під час пресконференції, передає УНН.

Я думаю, що в інтересах усіх, щоб Росія усвідомила: вона зробила помилку, атакувавши Україну. І вона не змогла перемогти, тому що воля українського народу не зламана 

- зазначила Каллас.

Крім того, у різкому зауваженні, ймовірно, адресованому президенту США Дональду Трампу, вона зазначила: "Я сподіваюся, що тепер усім зрозуміло: якщо ви хочете, щоб вбивства припинилися, ви повинні чинити тиск на росію — бо саме вона насправді вбиває". 

Нагадаємо 

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення підтримки України та тиску на росію.  Вона додала, що "зараз я вважаю, що ми повинні чинити тиск – максимальний тиск – на росію, щоб вона справді припинила цю війну, тому що потрібно двоє, щоб хотіти миру, потрібен лише один, щоб хотіти війни".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
Кая Каллас
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