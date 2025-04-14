Глава дипломатии ЕС: нужно давить на россию, а не на Украину, чтобы остановить убийства

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что мир должен оказывать усиленное давление на россию, а не на Украину, если стремится к прекращению войны. Об этом она сказала во время пресс-конференции, передает УНН.

Я думаю, что в интересах всех, чтобы россия осознала: она совершила ошибку, атаковав Украину. И она не смогла победить, потому что воля украинского народа не сломлена - отметила Каллас.

Кроме того, в резком замечании, вероятно, адресованном президенту США Дональду Трампу, она отметила: "Я надеюсь, что теперь всем понятно: если вы хотите, чтобы убийства прекратились, вы должны оказывать давление на россию — потому что именно она на самом деле убивает".

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила о необходимости усиления поддержки Украины и давления на россию. Она добавила, что "сейчас я считаю, что мы должны оказывать давление – максимальное давление – на россию, чтобы она действительно прекратила эту войну, потому что нужно двое, чтобы хотеть мира, нужен только один, чтобы хотеть войны".