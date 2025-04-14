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Financial Times

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The Guardian

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"Уже маємо дві третини": Каллас повідомила про прогрес щодо 2 млн снарядів на 5 млрд євро для України

Київ • УНН

 • 7798 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про необхідність посилення підтримки України та тиску на росію. Вона зазначила, що рф має припинити війну, і для цього потрібні спільні зусилля.

"Уже маємо дві третини": Каллас повідомила про прогрес щодо 2 млн снарядів на 5 млрд євро для України

Наразі вже вдалося забезпечити дві третини від ініціативи Верховного представника ЄС щодо боєприпасів для України, яка пропонувала виділити для цього 5 млрд євро на 2 мільйони артилерійських снарядів, повідомила у понеділок голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на Раду ЄС із закордонних справ, зазначивши, що також планується обговорити тиск на росію на тлі продовження її смертоносних атак на Україну, пише УНН.

Спочатку, звісно, ​​ми почнемо з України. Ми бачимо найбільш смертоносні атаки в цій війні, гинуть мирні жителі. І вже місяць, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. З російської сторони ми цього не бачили. Ясно лише те, що нам потрібно більше підтримувати Україну, і я рада бачити, що ми вже маємо дві третини моєї ініціативи щодо боєприпасів. Але, звичайно, нам потрібно робити більше. Цього року європейські країни вже взяли на себе зобов'язання щодо 23 мільярдів євро, це більше, ніж минулого року, але нам також потрібно тиснути на росію, щоб вона припинила цю війну

- сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Вона додала, що "зараз я вважаю, що ми повинні чинити тиск – максимальний тиск – на росію, щоб вона справді припинила цю війну, тому що потрібно двоє, щоб хотіти миру, потрібен лише один, щоб хотіти війни". "І ми бачимо, що росія дійсно хоче війни і всі, хто хоче, щоб вбивства припинилися, повинні максимально тиснути на росію", - зазначила Каллас.

Доповнення

Як повідомлялося, міністри закордонних справ ЄС перебувають під тиском з метою досягнення прогресу у наданні військової допомоги Україні, з акцентом на 5 мільярдів євро на 2 мільйони артилерійських снарядів цього року, під час сьогоднішнього засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, водночас Угорщину називають ключовою перешкодою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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