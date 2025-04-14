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"Уже имеем две трети": Каллас сообщила о прогрессе по 2 млн снарядов на 5 млрд евро для Украины

Киев • УНН

 • 7604 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости усиления поддержки Украины и давления на россию. Она отметила, что рф должна прекратить войну, и для этого нужны совместные усилия.

"Уже имеем две трети": Каллас сообщила о прогрессе по 2 млн снарядов на 5 млрд евро для Украины

В настоящее время уже удалось обеспечить две трети от инициативы Верховного представителя ЕС по боеприпасам для Украины, которая предлагала выделить для этого 5 млрд евро на 2 миллиона артиллерийских снарядов, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на Совет ЕС по иностранным делам, отметив, что также планируется обсудить давление на россию на фоне продолжения ее смертоносных атак на Украину, пишет УНН.

Сначала, конечно, мы начнем с Украины. Мы видим наиболее смертоносные атаки в этой войне, гибнут мирные жители. И уже месяц, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня. С российской стороны мы этого не видели. Ясно только то, что нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что у нас уже есть две трети моей инициативы по боеприпасам. Но, конечно, нам нужно делать больше. В этом году европейские страны уже взяли на себя обязательства на 23 миллиарда евро, это больше, чем в прошлом году, но нам также нужно давить на россию, чтобы она прекратила эту войну

- сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Она добавила, что "сейчас я считаю, что мы должны оказывать давление – максимальное давление – на россию, чтобы она действительно прекратила эту войну, потому что нужно двое, чтобы хотеть мира, нужен только один, чтобы хотеть войны". "И мы видим, что россия действительно хочет войны и все, кто хочет, чтобы убийства прекратились, должны максимально давить на россию", - отметила Каллас.

Дополнение

Как сообщалось, министры иностранных дел ЕС находятся под давлением с целью достижения прогресса в предоставлении военной помощи Украине, с акцентом на 5 миллиардов евро на 2 миллиона артиллерийских снарядов в этом году, во время сегодняшнего заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, в то время как Венгрию называют ключевым препятствием.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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