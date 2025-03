Гітарист Queen Браян Мей переніс невеликий інсульт

Гітарист Queen сер Браян Мей повідомив, що нещодавно переніс невеликий інсульт, через який він не міг користуватися лівою рукою, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Проте 77-річна легенда року заявив, що тепер з ним усе гаразд і він відновив достатньо рухливості, щоб знову грати музику.

"Хороша новина в тому, що я можу грати на гітарі після подій останніх кількох днів", - сказав він у відео, розміщеному на своєму вебсайті в середу.

"Я кажу це тому, що у мене були певні сумніви, тому що та невелика проблема зі здоров’ям, про яку я згадував, сталася приблизно тиждень тому, і те, що вони назвали, було невеликим інсультом, - вказав Мей. - Раптом як грім серед ясного неба я не міг контролювати цю руку. Тож, маю сказати, було трохи страшно".

Він похвалив лікарів у лікарні Фрімлі в графстві Суррей, "куди я пішов".

"Отже, хороша новина полягає в тому, що я в порядку", - зазначив Мей.

Доповнення

Мей написав деякі з найбільших хітів Queen, включаючи We Will Rock You, Who Wants to Live Forever та Flash.

