Гитарист Queen Брайан Мэй перенес небольшой инсульт

Гитарист Queen сэр Брайан Мэй сообщил, что недавно перенес небольшой инсульт, из-за которого он не мог пользоваться левой рукой, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Однако 77-летняя легенда рока заявил, что теперь с ним все в порядке и он восстановил достаточно подвижности, чтобы снова играть музыку.

«Хорошая новость в том, что я могу играть на гитаре после событий последних нескольких дней», - сказал он в видео, размещенном на своем вебсайте в среду.

«Я говорю это потому, что у меня были определенные сомнения, потому что та небольшая проблема со здоровьем, о которой я упоминал, произошла примерно неделю назад, и то, что они назвали, было небольшим инсультом, - указал Мэй. - Вдруг как гром среди ясного неба я не мог контролировать эту руку. Поэтому, должен сказать, было немного страшно».

Он похвалил врачей в больнице Фримли в графстве Суррей, «куда я пошел».

«Итак, хорошая новость заключается в том, что я в порядке», - отметил Мэй.

Дополнение

Мэй написал некоторые из величайших хитов Queen, включая We Will Rock You, Who Wants to Live Forever и Flash.

Queen продає музичний каталог Sony Music за понад мільярд доларів - ЗМІ