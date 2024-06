Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Музыкальный каталог Queen, наряду с рядом других прав, находится в процессе приобретения Sony Music за 1 миллиард фунтов стерлингов (около 1,27 миллиарда долларов), подтвердили Variety два источника, пишет УНН.

Детали

Об этом впервые сообщил Hits; согласно их отчету, единственный доход, не охваченный сделкой, - это живые выступления, которые сохранят за собой члены-основатели Брайан Мэй и Роджер Тейлор, которые до сих пор активно гастролируют с певцом Адамом Ламбертом.

Сообщалось, что еще один "игрок" был очень близок к ставке, но остановился на отметке 900 миллионов долларов.

Дополнение

Музыкальный каталог Queen является одним из самых ценных в эпоху рока - в него входят такие классические произведения, как "Bohemian Rhapsody," "Another One Bites the Dust," "Radio Ga Ga," "39," "Somebody to Love", "You're My Best Friend", а также неизменно популярные на стадионах "We Will Rock You" и "We Are The Champions", песни, популярные во всем мире и приносящие огромную прибыль.