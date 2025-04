Queen продає музичний каталог Sony Music за понад мільярд доларів - ЗМІ

Музичний каталог Queen, поряд з низкою інших прав, перебуває в процесі придбання Sony Music за 1 мільярд фунтів стерлінгів (близько 1,27 мільярда доларів), підтвердили Variety два джерела, пише УНН.

Деталі

Про це вперше повідомив Hits; згідно з їхнім повідомленням, єдиний дохід, не охоплений угодою, - це живі виступи, які збережуть за собою члени-засновники Браян Мей та Роджер Тейлор, які досі активно гастролюють зі співаком Адамом Ламбертом.

Повідомлялося, що ще один "гравець" був дуже близьким до ставки, але зупинився на позначці 900 мільйонів доларів.

Доповнення

Музичний каталог Queen є одним з найцінніших в епоху року - до нього входять такі класичні твори, як "Bohemian Rhapsody," "Another One Bites the Dust," "Radio Ga Ga," "39," "Somebody to Love", "You’re My Best Friend", а також незмінно популярні на стадіонах "We Will Rock You" та "We Are the Champions", пісні, що популярні у всьому світі і приносять величезний прибуток.