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"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Верховная Рада одобрила президентский закон о НАБУ и САП, продемонстрировав неожиданное единодушие. Однако за кулисами фракция "Слуга народа" обсуждает усиление роли парламента и расширение контроля над исполнительной властью.

"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти

Вчера Верховная Рада одобрила президентский закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Во время голосования нардепы продемонстрировали давно невиданное единодушие и превысили даже конституционное большинство в 300 голосов – законопроект получил поддержку 330 парламентариев. Однако, как удалось выяснить УНН, пообщавшись с несколькими представителями фракции "Слуга народа", за кулисами происходили и продолжают происходить несколько иные процессы, которые могут свидетельствовать как об усилении парламентского кризиса, так и зародить сомнения в единодушной поддержке главы государства из числа "слуг".

Еще накануне появилась цифра в 70 "несогласных" нардепов из пропрезидентской фракции, которые якобы не планируют поддерживать президентский законопроект о восстановлении институциональности антикоррупционных органов. Обнародовало эту информацию издание The Financial Times. Как показало голосование, эта цифра явно была преувеличена. Вместе с тем, в СМИ появилась еще одна позиция, озвученная народными депутатами в неформальных разговорах, – "мы проголосуем за этот президентский законопроект, однако, дальше – без нас".

Кроме того, как пишет издание РБК-Украина, некоторые из нардепов считали себя потерпевшими и выдвигали условия.

В частности, ряд "слуг" хотели получить какие-то "гарантии" того, что НАБУ и САП, которые вернули себе полномочия, потом не будут их "догонять".(…) Среди других озвучиваемых пожеланий – согласование с мажоритарщиками назначений и увольнений глав местных администраций, постоянные встречи президента с фракцией, личное представление важных законопроектов и т.д.

- пишет издание.

От пожеланий к делу

Вчера, перед пленарным заседанием, "слуги народа" провели фракцию. Как рассказал один из собеседников УНН, после фракции стало понятно, что пожелания или даже требования нардепов никуда не исчезли. Наоборот, они выкристаллизовались.

Сейчас уже обсуждаются четкие шаги, законопроекты, которые нардепы хотят вынести на голосование в ближайшее время для усиления роли парламента

- рассказал один из собеседников.

Одна из главных инициатив, которые нардепы планируют воплотить, – интерпелляция, являющаяся одной из форм контроля за деятельностью исполнительной власти. В общем понимании это обращение нардепа к правительству или его представителю с определенным вопросом, после обсуждения которого принимается соответствующее постановление. На практике это может быть воплощено следующим образом: нардепы приглашают представителей правительства в парламент, чтобы чиновники или один конкретный чиновник объяснили свою политику, определенные документы или действия. Члены парламента могут задавать вопросы чиновникам или проводить дебаты по результатам выступления члена правительства. Иногда по результатам таких дебатов парламент может выразить вотум недоверия, за которым может последовать увольнение с должности.

Сейчас в распоряжении нардепов есть такой инструмент, как депутатский запрос и процедура рассмотрения ответа на него. Однако интерпелляция может предоставить нардепам более широкие возможности влиять на чиновников.

Примечательно, что еще в 2020 году в парламент был внесен законопроект об интерпелляции, однако он был снят с рассмотрения.

Еще один вопрос, который обсуждают нардепы, – игнорирование представителями исполнительной власти заседаний парламента, комитетов и временных следственных комиссий. Парламентарии предлагают усилить ответственность за неявку на них.

Ожидается, что такие инициативы нардепов могут столкнуться с противодействием со стороны других ветвей власти. И здесь возникает вопрос – насколько далеко смогут зайти депутаты?

Елена Архипова

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Financial Times
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