Генштаб: за добу на фронті 217 боїв, найгарячіше - на Курахівському напрямку

На фронті минулої доби сталося 217 боїв, понад чверть - на Курахівському напрямку, також гаряче було на Покровському напрямку, у курській області авіація ворога завдала 22 удари, скинула при цьому 25 КАБів по території рф, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 21 вересня, пише УНН.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши шість ракет, 73 авіаційних удари, задіявши 108 КАБів. Окрім цього, здійснив 5300 обстрілів, 215 з них – із РСЗВ.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як повідомляється, завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника, уражено два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та сім артилерійських систем окупантів.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, така:

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією, на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак загарбників поблизу Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Тернів та Зарічного. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито один штурм поблизу Виїмки.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори.

Неподалік населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак.

Наші захисники відбили 36 ворожих штурмів на Покровському напрямку різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка, де окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 21 штурм.

За підтримки авіації агресор 18 разів на Времівському напрямку атакував українські позиції в районах Вугледару, Пречистівки, Новодарівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Три атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В Курській області за минулу добу авіація ворога завдала 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб по території рф", - повідомили у Генштабі.

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу", - наголосили у Генштабі.

рф втратила 1440 військових за добу