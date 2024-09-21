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Генштаб: за сутки на фронте 217 боев, горячее всего - на Кураховском направлении

Генштаб: за сутки на фронте 217 боев, горячее всего - на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 06:29  •  5880 просмотра

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За сутки произошло 217 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении. Враг нанес 5 ракетных и 73 авиаударов, совершил 5300 обстрелов. ВСУ отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

На фронте за прошедшие сутки произошло 217 боев, более четверти - на Кураховском направлении, также горячо было на Покровском направлении, в курской области авиация врага нанесла 22 удара, сбросила при этом 25 КАБов по территории рф, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 21 сентября, пишет УНН.

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 217 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБов. Кроме этого, осуществил 5300 обстрелов, 215 из них - из РСЗО.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении состоялось три вражеских атаки в районе Волчанска.

По уточненной информации, на Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 19 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.

На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак захватчиков вблизи Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

На Северском направлении Силами обороны Украины отбит один штурм вблизи Выемки.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону в районах Часового Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы.

Неподалеку населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил девять атак.

Наши защитники отбили 36 вражеских штурмов на Покровском направлении различной интенсивности в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка, где оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки - провел за сутки 21 штурм.

При поддержке авиации агрессор 18 раз на Времовском направлении атаковал украинские позиции в районах Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявленки.

На Ореховском направлении состоялось шесть боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Три атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. 

"В Курской области за минувшие сутки авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб по территории рф", - сообщили в Генштабе.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу", - отметили в Генштабе.

рф втратила 1440 військових за добу21 сентября 2024, 04:25 • 13328 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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