Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 77 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 77. найактивніше ворог діє на Покровському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала семи ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 144 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили три атаки у районах Мирного, Куп’янська та в напрямку Нової Кругляківки, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва, а також у бік Шандриголового. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку противник тричі намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, та в напрямку Козацького, Дорожнього, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 24 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили шість штурмових дій ворожих військ, ще шість зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Малинівки. Крім того, завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили атаку загарбника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника. Ворог завдав авіаудару по Ольгівці.

Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу окупантів - Генштаб