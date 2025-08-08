$41.460.15
Ексклюзив
13:00 • 6960 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 8134 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 23905 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 40163 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 31814 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 28924 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 50665 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 23792 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 56493 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 59081 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 77 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті досягла 77, найактивніше ворог діє на Покровському та Лиманському напрямках. Українські воїни відбивають атаки, стримуючи натиск противника на різних ділянках.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 77 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 77. найактивніше ворог діє на Покровському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили шість ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала семи ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 144 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили три атаки у районах Мирного, Куп’янська та в напрямку Нової Кругляківки, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва, а також у бік Шандриголового. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку противник тричі намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Звірове, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, Зелений Кут, та в напрямку Козацького, Дорожнього, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 24 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили шість штурмових дій ворожих військ, ще шість зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Зелене Поле, Толстой, Темирівка, Маліївка, Новопіль та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Малинівки. Крім того, завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили атаку загарбника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника. Ворог завдав авіаудару по Ольгівці.

Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу окупантів - Генштаб08.08.25, 07:52 • 2812 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна
Володимир Зеленський
Україна