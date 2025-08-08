Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 77 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Лиманском направлениях

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 77. Наиболее активно враг действует на Покровском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла семь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 144 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили три атаки в районах Мирного, Купянска и в направлении Новой Кругляковки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези, Торское, Диброва, а также в сторону Шандриголово. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении противник трижды пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зверово, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, и в направлении Казацкого, Дорожного, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 24 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили шесть штурмовых действий вражеских войск, еще шесть столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиа, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Малиновки. Кроме того, нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Белогорью.

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили атаку захватчика в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника. Враг нанес авиаудар по Ольговке.

