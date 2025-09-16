Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 85 атак, найбільше - на Покровському напрямку

$41.230.05
12:18 • 6238 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17 • 16287 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 28944 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 17945 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 29352 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 29757 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15321 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 34683 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23369 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 60561 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Теги
Автори
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України
16 вересня, 06:21 • 10927 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький
16 вересня, 06:42 • 16764 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
16 вересня, 07:02 • 24346 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
16 вересня, 07:25 • 29298 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України
10:48 • 13792 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
12:55 • 7232 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 28945 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 29352 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
08:08 • 29757 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 34683 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
12:26 • 8702 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
15 вересня, 08:11 • 44710 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
15 вересня, 07:06 • 43935 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45 • 48704 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
13 вересня, 14:46 • 53985 перегляди
TikTok
БМ-30 «Смерч»
The New York Times
Свіфт
Північний потік

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 85 атак, найбільше - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 112 перегляди

З початку доби ворог 85 разів атакував позиції Сил оборони, активно діючи на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках. Українські військові відбили численні атаки, проте бої тривають на кількох напрямках.

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 85 атак, найбільше - на Покровському напрямку

На даний час ворог 85 разів атакував позиції Сил оборони. Ворог активно діє на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала одного авіаудару, загалом скинувши дві керовані авіаційних бомби, також ворог здійснив 74 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили два штурми ворога поблизу Вовчанська та Липців.

Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в бік Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного, два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили три атаки у бік Шийківки, Шандриголового та поблизу Колодязів. Дві атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали вісім ворожих атак – підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку російські окупанти 11 разів штурмували позиції наших захисників у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в напрямку Іванопілля, Плещіївки. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 29 атак.

На Новопавлівському напрямку загарбники дев’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Олександроград, Маліївка, Новоіванівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Григорівка, наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.

Російські війська втратили 910 солдатів та 26 артсистем за добу - Генштаб16.09.25, 07:39 • 3046 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна