Генштаб о ситуации на фронте: враг совершил 85 атак, больше всего - на Покровском направлении

12:18 • 6052 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 16070 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 28648 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 17804 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 29116 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 29586 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15284 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 34558 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23361 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 60507 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16 сентября, 06:21 • 10795 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий16 сентября, 06:42 • 16602 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16 сентября, 07:02 • 24187 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico16 сентября, 07:25 • 29129 просмотра
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины10:48 • 13626 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 6988 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 28653 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 29121 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 29589 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 34561 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Китай
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 8528 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 44627 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 43857 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 48628 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 53904 просмотра
Северный поток
BM-30 Smerch
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Шахед-136

Генштаб о ситуации на фронте: враг совершил 85 атак, больше всего - на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 26 просмотра

С начала суток враг 85 раз атаковал позиции Сил обороны, активно действуя на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях. Украинские военные отбили многочисленные атаки, однако бои продолжаются на нескольких направлениях.

Генштаб о ситуации на фронте: враг совершил 85 атак, больше всего - на Покровском направлении

В настоящее время враг 85 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла один авиаудар, в общей сложности сбросив две управляемые авиационные бомбы, также враг совершил 74 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили два штурма врага вблизи Волчанска и Липцов.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Купянска, Петропавловки и Песчаного, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили три атаки в сторону Шийковки, Шандриголового и вблизи Колодязей. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбивали восемь вражеских атак – подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение с противником в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении российские оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в направлении Иванополья, Плещеевки. Украинские подразделения отбили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 29 атак.

На Новопавловском направлении захватчики девять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Филиа, Ивановка, Александроград, Малеевка, Новоивановка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Зализничное.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Григоровка, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Отрадокаменке.

Российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем за сутки - Генштаб16.09.25, 07:39 • 3044 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина