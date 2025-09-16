Генштаб о ситуации на фронте: враг совершил 85 атак, больше всего - на Покровском направлении

В настоящее время враг 85 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла один авиаудар, в общей сложности сбросив две управляемые авиационные бомбы, также враг совершил 74 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили два штурма врага вблизи Волчанска и Липцов.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Купянска, Петропавловки и Песчаного, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили три атаки в сторону Шийковки, Шандриголового и вблизи Колодязей. Две атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбивали восемь вражеских атак – подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение с противником в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении российские оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в направлении Иванополья, Плещеевки. Украинские подразделения отбили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 29 атак.

На Новопавловском направлении захватчики девять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Филиа, Ивановка, Александроград, Малеевка, Новоивановка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Зализничное.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Григоровка, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Отрадокаменке.

Российские войска потеряли 910 солдат и 26 артсистем за сутки - Генштаб