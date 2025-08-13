Генштаб оновив карту бойових дій: чверть боїв - на Покровському напрямку

Понад чверть зі 165 боїв минулої доби припала на Покровський напрямок, також ворог був більш активним на Новопавлівському та Лиманському напрямках, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 13 серпня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, за вчора зафіксовано 165 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один засіб протиповітряної оборони російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 281 обстріл, зокрема одинадцять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку агресор провів шість наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань - Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За добу росія втратила близько 900 військових, 8 ББМ і засоби ППО