06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Генштаб обновил карту боевых действий: четверть боев - на Покровском направлении

Киев • УНН

 378 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 165 боевых столкновениях за сутки, из них более четверти на Покровском направлении. Враг нанес два ракетных удара, 89 авиационных ударов и 5120 обстрелов.

Генштаб обновил карту боевых действий: четверть боев - на Покровском направлении

Более четверти из 165 боев за прошедшие сутки пришлись на Покровское направление, также враг был более активен на Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 13 августа, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 165 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 120 обстрелов, из них 64 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 166 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно средство противовоздушной обороны российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 281 обстрел, в том числе одиннадцать - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в направлениях Кондрашовки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандриголового и Серебрянки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Александро-Шультино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попового Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодязей, Никаноровки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономического, Зверового, Удачного, Лысовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодца, Родинского и Променя.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Звезды, Вольного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцового.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении Полтавки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Голая Пристань - Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки Россия потеряла около 900 военных, 8 ББМ и средства ПВО
13.08.25, 08:04

Юлия Шрамко

Война
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Купянск