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Генпрокурор перевірить відповідність справ, що перебувають у НАБУ його підслідності

Київ • УНН

 • 2082 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко анонсував перевірку кримінальних проваджень НАБУ на предмет відповідності їх підслідності. Він зазначив, що деякі справи, які роками лежать без руху, можуть бути передані іншим правоохоронним органам для завершення розслідування.

Генпрокурор перевірить відповідність справ, що перебувають у НАБУ його підслідності

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, виступаючи на засіданні ТСК Верховної Ради щодо корупції в правоохоронних органах, повідомив, що буде проведена перевірка відповідності справ, які перебувають у Національному антикорупційному Бюро його підслідності, передає УНН.

Генпрокурор повідомив, що у НАБУ є певна кількість кримінальних проваджень, які не підпадають під підслідність цього органу, але чомусь там перебувають.

Це окремий кейс — відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю, до правоохоронних органів, які мають цю підслідність

— сказав Кравченко.

Він наголосив, що ті повноваження, які він отримав після ухвалення законодавчих змін, зокрема у боротьбі з корупцією є великою відповідальністю.

Водночас Кравченко наголосив, що не буде забирати у НАБУ ті справи, які відповідають підслідності органу та в яких ведеться активна робота.

"Я у Верховній Раді пообіцяв, що якщо не законно, то я нічого не буду підписувати. Незаконно було забирати справу Чернишова до іншого правоохоронного органу. Я виконав цю обіцянку - я нічого не забирав. І зараз не збираюся Чернишова забрати. НАБУ справляється", - сказав Кравченко.

Водночас, він додав, що будуть вивчені ті кримінальні провадження, які лежать роками і за якими нічого не відбувається. Якщо такі справи будуть виявлені, то за ними будуть ухвалюватися рішення і можливо вони будуть передаватися до інших правоохоронних органів з тим, аби було проведене розслідування і в судовому порядку була поставлена законна крапка.

Нагадаємо

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП. Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Україна
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