Генпрокурор проверит соответствие дел, находящихся в НАБУ, его подследственности

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, выступая на заседании ВСК Верховной Рады по коррупции в правоохранительных органах, сообщил, что будет проведена проверка соответствия дел, находящихся в Национальном антикоррупционном Бюро его подследственности, передает УНН.

Генпрокурор сообщил, что в НАБУ есть определенное количество уголовных производств, которые не подпадают под подследственность этого органа, но почему-то там находятся.

Это отдельный кейс — отправить по подследственности дела, которые расследует НАБУ по чужой подследственности, в правоохранительные органы, которые имеют эту подследственность — сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что те полномочия, которые он получил после принятия законодательных изменений, в частности в борьбе с коррупцией, являются большой ответственностью.

В то же время Кравченко подчеркнул, что не будет забирать у НАБУ те дела, которые соответствуют подследственности органа и в которых ведется активная работа.

"Я в Верховной Раде пообещал, что если не законно, то я ничего не буду подписывать. Незаконно было забирать дело Чернышова в другой правоохранительный орган. Я выполнил это обещание - я ничего не забирал. И сейчас не собираюсь Чернышова забрать. НАБУ справляется", - сказал Кравченко.

В то же время, он добавил, что будут изучены те уголовные производства, которые лежат годами и по которым ничего не происходит. Если такие дела будут выявлены, то по ним будут приниматься решения и возможно они будут передаваться в другие правоохранительные органы с тем, чтобы было проведено расследование и в судебном порядке была поставлена законная точка.

Напомним

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП. Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее выполнения.