Генпрокурор проверит соответствие дел, находящихся в НАБУ, его подследственности
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко анонсировал проверку уголовных производств НАБУ на предмет соответствия их подследственности. Он отметил, что некоторые дела, которые годами лежат без движения, могут быть переданы другим правоохранительным органам для завершения расследования.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко, выступая на заседании ВСК Верховной Рады по коррупции в правоохранительных органах, сообщил, что будет проведена проверка соответствия дел, находящихся в Национальном антикоррупционном Бюро его подследственности, передает УНН.
Генпрокурор сообщил, что в НАБУ есть определенное количество уголовных производств, которые не подпадают под подследственность этого органа, но почему-то там находятся.
Это отдельный кейс — отправить по подследственности дела, которые расследует НАБУ по чужой подследственности, в правоохранительные органы, которые имеют эту подследственность
Он подчеркнул, что те полномочия, которые он получил после принятия законодательных изменений, в частности в борьбе с коррупцией, являются большой ответственностью.
В то же время Кравченко подчеркнул, что не будет забирать у НАБУ те дела, которые соответствуют подследственности органа и в которых ведется активная работа.
"Я в Верховной Раде пообещал, что если не законно, то я ничего не буду подписывать. Незаконно было забирать дело Чернышова в другой правоохранительный орган. Я выполнил это обещание - я ничего не забирал. И сейчас не собираюсь Чернышова забрать. НАБУ справляется", - сказал Кравченко.
В то же время, он добавил, что будут изучены те уголовные производства, которые лежат годами и по которым ничего не происходит. Если такие дела будут выявлены, то по ним будут приниматься решения и возможно они будут передаваться в другие правоохранительные органы с тем, чтобы было проведено расследование и в судебном порядке была поставлена законная точка.
Напомним
22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП. Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.
Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее выполнения.