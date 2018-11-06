Василь Апасов прокоментував заяву МОЗ про ліки у диппошті

Інформація про дипломатичний багаж з ліками на мільйони гривень була оприлюднена в блозі Василя Апасова 2 листопада. Сьогодні на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилася реакція на цю інформацію. У міністерстві підтвердили, що дійсно протиботулінічна сироватка, препарат Анакінра, "яким держава вперше забезпечила пацієнтів з рідкісними формами первинних імунодефіцитів", а також низка реагентів були доставлені Програмою розвитку ООН (ПРООН), яка є однією з трьох організацій, які здійснюють державні закупівлі ліків і медвиробів для України. У той же час в міністерстві звинуватили журналістів та активіста в маніпуляціях і брехні.

"МОЗ сам підтвердив, що в Україні через дипломатичну пошту були ввезені дорогі препарати, які не пройшли реєстрацію. Своєю публікацією вони чітко визначили, що препарат Kineret не тільки був завезений, минаючи митний огляд через дипломатичний канал, а й уже розподілений по регіонах, не будучи зареєстрованим", - пояснив Апасов, додавши, що завезені ліки мають критично малий термін придатності.

Громадський діяч процитував частину повідомлення МОЗ, де, на його думку, підтверджується такий стан справ:

"У періоди сезонного зростання кількості випадків захворювання на ботулізм в Україні в середньому на місяць використовується до 6 доз сироватки. Таким чином, цієї партії допомоги вистачить на період, поки триватиме процедура реєстрації закупленого лікарського засобу: очікується, що орієнтовно через місяць препарат, який було обрано на відкритому міжнародному тендері, пройде реєстрацію і буде поставлений в Україну в рамках державних закупівель".

Апасов також нагадав, що українці вже неодноразово ставали свідками заборони профільним міністерством ліків.

"Ми неодноразово вже були свідками, коли МОЗ забороняв вакцини і медпрепарати, у яких були проблеми з документами. Своїми розпорядженнями Міністерство забороняло не тільки реалізацію і використання, а й зобов'язувало повернути медичну продукцію або утилізувати її фармацевтичним мережам. Однак тут ми стали свідком, коли саме Міністерство створило схему ввезення, минаючи митницю, незареєстрованих препаратів в Україні і намагається виправдати свої вчинки. У будь-якій цивілізованій країні такі дії неминуче призвели б до кримінальних справ проти чиновників, які покривають такі схеми. Залишається здогадуватися, що і в якій кількості могли завезти сюди горе-бізнесмени від МОЗ за останні роки", - вважає Василь Апасов.

Нагадаємо, в своєму блозі на УНН голова громадської організації "Національний інтерес України" Василь Апасов розповів про те, як дипломатичною поштою в Україну ввозяться незареєстровані медичні препарати на мільйони гривень. За його даними, мова йде про такі препарати, як Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторні та діагностичні реагенти.

"В Україну приїхали дорогі і дефіцитні медпрепарати, приблизно на десяток мільйонів гривень, повз митного огляду та очевидно, що не для "службового користування", - повідомив він.

За словами В.Апасова, враховуючи той факт, що в Україні вже третій рік існує дефіцит сироватки від ботулізму через відмову МОЗ Супрун її закуповувати, можна припустити, що сироватка Heptavalent Botulism Antitoxin призначається саме для Міністерства охорони здоров'я. Не виключено, передбачає громадський діяч, що сироватку можуть і продавати тим, хто її потребує.