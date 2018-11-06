Василий Апасов прокоментировал заявление Минздрава о лекарствах в диппочте

Информация о дипломатическом багаже с лекарствами на миллионы гривен была обнародована в блоге Василия Апасова 2 ноября. Сегодня на официальном сайте Министерства охраны здоровья появилась реакция на данную информацию. В министерстве подтвердили, что действительно противоботулиническая сыворотка, препарат Анакинра, “которым государство впервые обеспечило пациентов с редкими формами первичных иммунодефицитов”, а также ряд реагентов были доставлены Программой развития ООН (ПРООН), которая является одной из трех организаций, осуществляющих государственные закупки лекарств и медизделий для Украины. В тоже время в министерстве обвинили журналистов и активиста в манипуляциях и лжи.

“Минздрав сам подтвердил, что в Украину через дипломатическую почту были ввезены дорогостоящие препараты, которые не прошли регистрацию. Своей публикацией они четко обозначили, что препарат Kineret не только был завезен, минуя таможенный осмотр через дипломатический канал, а и уже распределен по регионам, не будучи зарегистрированным”, — пояснил Апасов, добавив, что завезенные лекарства имеют критически малый срок годности.

Общественный деятель процитировал часть сообщения Минздрава, где, по его мнению, подтверждается такое положение дел.

“В периоды сезонного роста количества случаев заболевания ботулизмом в Украине в среднем в месяц используется до 6 доз сыворотки. Таким образом, этой партии помощи хватит на период, пока будет длиться процедура регистрации закупленного лекарственного средства: ожидается, что ориентировочно через месяц препарат, который был избран на открытом международном тендере, пройдет регистрацию и будет поставлен в Украину в рамках государственных закупок".

Апасов также напомнил, что украинцы уже неоднократно становились свидетелями запрета профильным министерством лекарств.

“Мы неоднократно уже были свидетелями, когда Минздрав запрещал вакцины и медпрепараты, у которых были проблемы с документами. Своими распоряжениями Министерство запрещало не только реализацию и использование, но и обязывало вернуть медицинскую продукцию или утилизировать ее фармацевтическим сетям. Однако тут мы стали свидетелем, когда само Министерство создало схему ввоза, минуя таможню, незарегистрированных препаратов в Украину и пытается оправдать свои поступки. В любой цивилизованной стране такие действия неминуемо привели бы к уголовным делам против чиновников, которые покрывают такие схемы. Остается догадываться, что и в каком количестве могли завезти сюда горе-бизнесмены от Минздрава за последние года”, — считает Василий Апасов.

Напомним, в своем блоге на УНН глава общественной организации “Национальный интерес Украины” Василий Апасов рассказал о том, как дипломатической почтой в Украину ввозятся незарегистрированные медицинские препараты на миллионы гривен. По его данным, речь идет о таких препаратах, как Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторных и диагностических реагентах.

“В Украину приехали дорогие и дефицитные медпрепараты, приблизительно на десяток миллионов гривен, мимо таможенного досмотра и очевидно, что не для “служебного пользования”, — сообщил он.

По словам В.Апасова, учитывая тот факт, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма по причине отказа Минздрава Супрун ее закупать, можно предположить, что сыворотка Heptavalent Botulism Antitoxin предназначается именно для Минздрава. Не исключено, предполагает общественный деятель, что сыворотку могут и продавать нуждающимся.