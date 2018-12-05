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Грип в Україні наблизився до порогу епідемії - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тисяч укранців, що лише на 2% менше від епідемічного порогу. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

Грип в Україні наблизився до порогу епідемії - МОЗ

“Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 людей, із них 68,2 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5 % та 8,5 % відповідно”, — йдеться у повідомленні.

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Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 508,5 на 100 тисяч населення. Це лише на 2,0 % менше епідемічного порогу по Україні.

Досліджено 84 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 19 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А.

В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ, відзначається спорадичне географічне поширення грипу.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 117 159 людей.

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Раніше УНН повідомляв, що у МОЗ констатували першу смерть від ГРВІ. Також медики попередили про ріст захворюваності на грип.

Разом з тим на 48-му тижні  у столиці спостерігалось помірне зростання захворюваності на грип та ГРВІ - на 4,1%, що  нижче епідемічного порогу на 44%.

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