Грип в Україні наблизився до порогу епідемії - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тисяч укранців, що лише на 2% менше від епідемічного порогу. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.
“Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 людей, із них 68,2 % діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5 % та 8,5 % відповідно”, — йдеться у повідомленні.
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Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 508,5 на 100 тисяч населення. Це лише на 2,0 % менше епідемічного порогу по Україні.
Досліджено 84 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 19 випадках визначено РНК вірусів грипу типу А.
В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ, відзначається спорадичне географічне поширення грипу.
З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 117 159 людей.
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Раніше УНН повідомляв, що у МОЗ констатували першу смерть від ГРВІ. Також медики попередили про ріст захворюваності на грип.
Разом з тим на 48-му тижні у столиці спостерігалось помірне зростання захворюваності на грип та ГРВІ - на 4,1%, що нижче епідемічного порогу на 44%.