Грип атакує українців: лікар порадила, як захиститися від вірусу

"Єдиним надійним методом захисту від грипу є вакцинація. Причому щепитися треба двічі, оскільки перше щеплення дає 70% захисту від грипу, а друге – вже 99%. Якщо ж людина щепилася раніше, то достатньо буде разової вакцинації, дітям же ми рекомендуємо щепитися двічі", - зазначила лікар.

За її словами, протягом останніх днів на прийомі вона вже зустрічала пацієнтів із характерними симптомами грипу, тож зараз – найкращий час подумати про надійний захист від вірусу. Втім, як підкреслила медик, вакцинація захищає виключно від 4 штамів вірусу грипу, які будуть циркулювати в Україні цього епідеміологічного сезону, тоді як від інших вірусів і гострих респіраторних вірусних інфекцій ця вакцина не захистить.



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При цьому вона додала, що приймати медичні препарати для "укріплення" імунітету під час сезонного росту захворюваності на грип і ГРВІ без медичних показань і призначення лікаря не варто, оскільки більшість з них є сильнодіючими і негативно впливають, як на сам імунітет, так і на організм в цілому. Водночас, на її думку, вже зараз можна пропити комплекс полівітамінів для покращення самопочуття, оскільки сезон свіжих овочів і фруктів уже скінчився.



Нагадаємо, найкращим методом профілактики грипу є вакцинація, крім того, в період сезонного росту захворюваності на грип і ГРВІ слід більше уваги приділяти особистій гігієні, вживати вітамінізовану гарячу їжу, а також більше часу проводити на свіжому повітрі, також треба частіше провітрювати приміщення.



В осінньо-зимовий період, коли зростає ризик інфікування грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), дітям слід споживати гарячу вітамінізовану їжу.