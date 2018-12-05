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Медики констатували першу смерть від ГРВІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший у цьому сезоні (осінь/зима 2018 року) летальний випадок від риновірусної інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОЗ.

Медики констатували першу смерть від ГРВІ

“Одна людина померла внаслідок риновірусної інфекції, летальних випадків від грипу не зареєстровано”, — йдеться у повідомленні.

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Риновірусна інфекція — це інфекційна хвороба з групи ГРВІ, яку спричинюють риновіруси.

Зазначимо, що в Україні у сезоні осінь/зима 2018 року переважає вірус грипу типу А. При цьому очікувалась циркуляція трьох штамів вірусу. Зокрема, два з них є вірусами типу А:

  • A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 подібний вірус;
  • A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2) подібний вірус.

Вірус типу A/Michigan є різновидом штаму грипу H1N1. Захворювання проходить з тяжким перебігом, часто виникають ускладнення. У той час вірус A/Singapore H3N2 може провокувати гострі захворювання верхніх дихальних шляхів, легень, носової і ротової порожнин, і навіть менінгіт.

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У сезоні 2018-2019 років буде превалювати вірус А-Сингапур — Н3N2, який циркулював минулого сезону у країнах Північної Америки. Він становить небезпеку для людей старше 65 років. У США через сінгапурський грип було зафіксовано високу смертність серед людей похилого віку. 

Нагадаємо, у лютому 2018 року від грипу та ГРВІ померло двоє людей, від грипу - 45-річна жінка з Кіровоградщини. 

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