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Жінка померла від грипу на Кіровоградщині

Жінка померла від грипу на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Новгородківському районі на Кіровоградщині від ускладнень від грипу померла 45-річна жінка. Про це кореспонденту УНН повідомила заступник директора Кіровоградського обласного лабораторного центру Надія Оперчук.

“Вчора (27 лютого - ред.) до вірусологічної лабораторії надійшов біологічний матеріал від хворої із клінічним діагнозом „правостороння пневмонія, набряк легенів“. Жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення Кіровоградської обласної лікарні. Матеріал було направлено в лабораторію, в ньому було виявлено РНК вірусу грипу типу В. Як стало відомо з медичної документації, жінка померла”, — повідомила Н.Оперчук.

Як повідомляв УНН, від грипу та ГРВІ в Україні померли двоє дітей.

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