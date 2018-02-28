Жінка померла від грипу на Кіровоградщині

“Вчора (27 лютого - ред.) до вірусологічної лабораторії надійшов біологічний матеріал від хворої із клінічним діагнозом „правостороння пневмонія, набряк легенів“. Жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення Кіровоградської обласної лікарні. Матеріал було направлено в лабораторію, в ньому було виявлено РНК вірусу грипу типу В. Як стало відомо з медичної документації, жінка померла”, — повідомила Н.Оперчук.

Як повідомляв УНН, від грипу та ГРВІ в Україні померли двоє дітей.