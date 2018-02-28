Женщина умерла от гриппа в Кировоградской области

"Вчера (27 февраля - ред.) в вирусологическую лабораторию поступил биологический материал от больного с клиническим диагнозом "правосторонняя пневмония, отек легких". Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение Кировоградской областной больницы. Материал был направлен в лабораторию, в нем были обнаружены РНК вируса гриппа типа В. Как стало известно из медицинской документации, женщина умерла", - сообщила Н.Оперчук.

Как сообщал УНН, от гриппа и ОРВИ в Украине умерли двое детей.