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Від грипу та ГРВІ в Україні за тиждень померло двоє дітей - МОЗ

Від грипу та ГРВІ в Україні за тиждень померло двоє дітей - МОЗ

Київ • УНН

 • 14484 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Захворюваність на грип та ГРВІ минулого тижня перевищила епідемічний поріг у п'яти областях України, від грипу та риновірусної інфекції, яка є гострою вірусною хворобою з групи ГРВІ, померло двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Упродовж 5-11 лютого епідемічний поріг перевищений у 5 областях. Епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%. Поріг перевищено в Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на грип та ГРВІ захворіло 258 тисяч 36 людей, із них 70% - діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ, додали у відомстві.

Вказано, що досліджено 272 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, в 101 випадку визначено РНК вірусу грипу типу В, в 4 випадках – грипу типу А.

"На звітному тижні зареєстровано два летальні випадки серед дітей до 17 років від грипу та риновірусної інфекції", - сказано у звіті.

Повідомляється також, що з початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 тисяча 81 людина.

Нагадаємо, у Румунії від грипу померло 26 осіб.

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