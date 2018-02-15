Від грипу та ГРВІ в Україні за тиждень померло двоє дітей - МОЗ

"Упродовж 5-11 лютого епідемічний поріг перевищений у 5 областях. Епідемічний поріг в Україні перевищено на 16,8%. Поріг перевищено в Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на грип та ГРВІ захворіло 258 тисяч 36 людей, із них 70% - діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ, додали у відомстві.

Вказано, що досліджено 272 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, в 101 випадку визначено РНК вірусу грипу типу В, в 4 випадках – грипу типу А.

"На звітному тижні зареєстровано два летальні випадки серед дітей до 17 років від грипу та риновірусної інфекції", - сказано у звіті.

Повідомляється також, що з початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 181 тисяча 81 людина.

Нагадаємо, у Румунії від грипу померло 26 осіб.