От гриппа и ОРВИ в Украине за неделю умерло двое детей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе превысила эпидемический порог в пяти областях Украины, от гриппа и риновирусной инфекции, которая является острой вирусной болезнью из группы ОРВИ, умерло двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В течение 5-11 февраля эпидемический порог превышен в 5 областях. Эпидемический порог в Украине превышен на 16,8%. Порог превышен в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.
Как отмечается, гриппом и ОРВИ заболело 258 тысяч 36 человек, из них 70% - дети. Наблюдается региональное географическое распространение и средняя интенсивность активности гриппа и ОРВИ, добавили в ведомстве.
Указано, что исследовано 272 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 101 случае определены РНК вируса гриппа типа В, в 4 случаях - гриппа типа А.
"На отчетной неделе зарегистрировано два летальных случая среди детей до 17 лет от гриппа и риновирусной инфекции", - говорится в отчете.
Сообщается также, что с начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 тысяча 81 человек.
Напомним, в Румынии от гриппа умерло 26 человек.