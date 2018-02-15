От гриппа и ОРВИ в Украине за неделю умерло двое детей - Минздрав

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71556 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86956 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89655 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109656 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101108 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104851 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111815 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117121 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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От гриппа и ОРВИ в Украине за неделю умерло двое детей - Минздрав

От гриппа и ОРВИ в Украине за неделю умерло двое детей - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 14482 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе превысила эпидемический порог в пяти областях Украины, от гриппа и риновирусной инфекции, которая является острой вирусной болезнью из группы ОРВИ, умерло двое детей. Об этом  УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В течение 5-11 февраля эпидемический порог превышен в 5 областях. Эпидемический порог в Украине превышен на 16,8%. Порог превышен в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, гриппом и ОРВИ заболело 258 тысяч 36 человек, из них 70% - дети. Наблюдается региональное географическое распространение и средняя интенсивность активности гриппа и ОРВИ, добавили в ведомстве.

Указано, что исследовано 272 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 101 случае определены РНК вируса гриппа типа В, в 4 случаях - гриппа типа А.

"На отчетной неделе зарегистрировано два летальных случая среди детей до 17 лет от гриппа и риновирусной инфекции", - говорится в отчете.

Сообщается также, что с начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 тысяча 81 человек.

Напомним, в Румынии от гриппа умерло 26 человек.

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