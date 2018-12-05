Медики констатировали первую смерть от ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины сообщило о первом в этом сезоне (осень/зима 2018 года) летальном случае от риновирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
“Один человек скончался в результате риновирусной инфекции, летальных случаев от гриппа не зарегистрировано”, — говорится в сообщении.
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Риновирусная инфекция — это инфекционная болезнь из группы ОРВИ, которую вызывают риновирусы.
Отметим, что в Украине в сезоне осень/зима 2018 года преобладает вирус гриппа типа А. При этом ожидалась циркуляция трех штаммов вируса. В частности, два из них являются вирусами типа А:
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- A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 подобный вирус;
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- A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2) подобный вирус.
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Вирус типа A/Michigan является разновидностью штамма гриппа H1N1. Заболевание проходит с тяжелым течением, часто возникают осложнения. В то время вирус A/Singapore H3N2 может провоцировать острые заболевания верхних дыхательных путей, легких, носовой и ротовой полостей, а также менингит.
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В сезоне 2018-2019 годов будет превалировать вирус А-Сингапур — Н3N2, который циркулировал в прошлом сезоне в странах Северной Америки. Он представляет опасность для людей старше 65 лет. В США из-за сингапурского гриппа была зафиксирована высокая смертность среди пожилых людей.
Напомним, в феврале 2018 года от гриппа и ОРВИ умерло два человека, от гриппа — 45-летняя женщина с Кировоградской области.