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Грипп в Украине приблизился к порогу эпидемии - Минздрав

Киев • УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 195 тысяч украинцев, что лишь на 2% меньше эпидемического порога. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Грипп в Украине приблизился к порогу эпидемии - Минздрав

“В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68,2% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5% и 8,5% соответственно”, - говорится в сообщении.

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Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 508,5 на 100 тысяч населения. Это лишь на 2,0% меньше эпидемического порога по Украине.

Исследовано 84 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп, в 19 случаях определены РНК вирусов гриппа типа А.

В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, отмечается спорадическое географическое распространение гриппа.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 117 159 человек.

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Ранее УНН сообщал, что в Минздраве констатировали первую смерть от ОРВИ. Также медики предупредили о росте заболеваемости гриппом.

Вместе с тем на 48-й неделе в столице наблюдался умеренный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ  - на 4,1%, что ниже эпидемического порога на 44%.

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