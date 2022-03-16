Гречки не напасешся: провідні економісти вже готують росіян до дефіциту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Насамперед потрібно закупити життєво важливі ліки хоча б на пів року. Таку пораду дала росіянам професор МДУ, експерт із економіки регіонів Наталія Зубаревич, передає кореспондент УНН.
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"Гречки не напасешся. Та на пів року ви відкладете подорожчання гречки, але це нічого не вирішує. Те, що пішло чи йде з ринку, я ще вперше на живому "Еху" виступаючи говорила: подивіться весь ваш список життєво важливих ліків. Це найголовніше і перше, що ви повинні купити хоча б на пів року. Хто встиг, машину поміняв або гаджет купив. Все, житимете з тим, що вже є, це найраціональніша поведінка зараз", - сказала Зубаревич.
Деталі
Вона зазначила, що на їжі заощадити не вдасться.
"Ви заб'єте всю тумбочку цією гречкою і що? І не треба знімати рублі, це не має сенсу", - додала Зубаревич.
Доповнення
Жителі тимчасово окупованого Криму зазнають ефекту економічних санкцій, введених проти Росії, і зростаючої фінансової нестабільності.
Bloomberg повідомляло, що уряд Росії в середу, 16 березня, повинен виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 млн дол. І те, що буде з виплатами в цей день, може спровокувати дефолт Росії в іноземній валюті.
Через санкції та різні заходи, введені Росією у відповідь, дефолт здається майже неминучим. На ринках свопів ймовірність того, що це відбудеться цього року становить близько 70%. Fitch Ratings каже, що це неминуче.