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Гречки не напасешся: провідні економісти вже готують росіян до дефіциту

Гречки не напасешся: провідні економісти вже готують росіян до дефіциту

Київ • УНН

 • 163457 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Насамперед потрібно закупити життєво важливі ліки хоча б на пів року. Таку пораду дала росіянам професор МДУ, експерт із економіки регіонів Наталія Зубаревич, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Гречки не напасешся. Та на пів року ви відкладете подорожчання гречки, але це нічого не вирішує. Те, що пішло чи йде з ринку, я ще вперше на живому "Еху" виступаючи говорила: подивіться весь ваш список життєво важливих ліків. Це найголовніше і перше, що ви повинні купити хоча б на пів року. Хто встиг, машину поміняв або гаджет купив. Все, житимете з тим, що вже є, це найраціональніша поведінка зараз", - сказала Зубаревич.

Деталі

Вона зазначила, що на їжі заощадити не вдасться.

"Ви заб'єте всю тумбочку цією гречкою і що? І не треба знімати рублі, це не має сенсу", - додала Зубаревич.

Доповнення

Жителі тимчасово окупованого Криму зазнають ефекту економічних санкцій, введених проти Росії, і зростаючої фінансової нестабільності.

Bloomberg повідомляло, що уряд Росії в середу, 16 березня, повинен виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 млн ​​дол. І те, що буде з виплатами в цей день, може спровокувати дефолт Росії в іноземній валюті.

Через санкції та різні заходи, введені Росією у відповідь, дефолт здається майже неминучим. На ринках свопів ймовірність того, що це відбудеться цього року становить близько 70%. Fitch Ratings каже, що це неминуче.

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