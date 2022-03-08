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Fitch понизило долгосрочный рейтинг России и заявило о неизбежности дефолта

Киев • УНН

 • 93197 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с "B" до "C". Об этом говорится в последнем релизе агентства, пишет УНН.

Цитата

"Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта", - сказано в релизе.

Детали

Отмечается, что следующий прогноз последовал за снижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до уровня "B" 2 марта, и события, произошедшие с тех пор, по мнению агентства, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг.

В целом, отмечается, что дальнейшее усиление санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, повышают вероятность ответных мер со стороны России, которые включают как минимум выборочную невыплату обязательств по суверенному долгу.

Ранее

Как писал УНН, на прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на пересмотр. Решение связано с санкциями, которые мир вводит против РФ из-за нападения на Украину.

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