Fitch знизило довгостроковий рейтинг Росії та заявило про неминучість дефолту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch у вівторок знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Росії в іноземній валюті з "B" до "C". Про це йдеться в останньому релізі агентства, пише УНН.
Цитата
"Рейтинг "C" відображає думку Fitch про неминучість суверенного дефолту", - сказано в релізі.
Деталі
Зазначається, що наступний прогноз послідував за зниженням довгострокового РДЕ в іноземній валюті до рівня "B" 2 березня, і події, що відбулися відтоді, на думку агентства, ще більше підірвали готовність Росії обслуговувати державний борг.
В цілому, зазначається, що подальше посилення санкцій і пропозиції, які можуть обмежити торгівлю енергоносіями, підвищують ймовірність заходів у відповідь з боку Росії, що включають як мінімум вибіркову невиплату зобов'язань за суверенним боргом.
Раніше
Як писав УНН, минулого тижня рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги 32 російських банків та помістило їх на перегляд. Рішення пов'язане із санкціями, які світ запроваджує проти РФ через напад на Україну.