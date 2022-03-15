Bloomberg описал сценарий дефолта россии: завтра ключевой момент

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Правительство рф в среду, 16 марта, должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 млн долл. И то, что будет с выплатами в этот день, может спровоцировать дефолт россии в иностранной валюте, отмечает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В среду, 16 марта, правительство рф должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов, что "является ключевым моментом для держателей долговых обязательств, которые уже увидели падение стоимости своих инвестиций после вторжения россии в Украину в прошлом месяце", пишет издание.

Как отмечается, российское правительство заявляет, что весь долг будет обслуживаться, но это будет происходить в рублях, пока санкции, введенные из-за войны, не разрешат расчеты в долларах. Но, указывает издание, облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, не предусматривают использование рубля.

"Неуплата или оплата в местной валюте вместо долларов приведет к потенциальной волне дефолтов по долгу в иностранной валюте на сумму около 150 миллиардов долларов, который должны как правительство, так и российские компании, включая Газпром, Лукойл и Сбербанк", - пишет издание.

Если Россия не выполнит свои обязательства, технически у нее есть 30-дневный льготный период, который дает ей до 15 апреля, чтобы исправить ситуацию, указывает агентство.

Дефолт России в конце 1990-х был по внутреннему долгу, поэтому дефолт в иностранной валюте станет первым после революции 1917 года, когда большевики отказались признать долги царя, пишет издание.

"Это будет грандиозный дефолт", — сказал Джонатан Прин, портфельный менеджер Greylock Capital Associates. "В долларовом выражении это будет самый значительный дефолт на развивающихся рынках со времен Аргентины. С точки зрения более широкого воздействия на рынок, это, вероятно, самый масштабный дефолт в странах с формирующимся рынком со времен самой России в 1998 году", - отметил он.

Дополнение

Из-за санкций и различных мер, введенных Россией в ответ, дефолт кажется почти неизбежным. На рынках свопов вероятность того, что это произойдет в этом году, составляет около 70%. Fitch Ratings говорит, что это неизбежно.

Потенциальный дефолт россии может стоить инвесторам миллиарды и лишить страну доступа к большинству рынков финансирования.

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