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Bloomberg описав сценарій дефолту росії: завтра ключовий момент

Bloomberg описав сценарій дефолту росії: завтра ключовий момент

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Уряд рф у середу, 16 березня, має виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 млн ​​дол., і те, що буде з виплатами цього дня, може спровокувати дефолт росії в іноземній валюті, зазначає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У середу, 16 березня, уряд росії має виплатити відсотки за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів, що "є ключовим моментом для власників боргових зобов'язань, які вже побачили падіння вартості своїх інвестицій після вторгнення росії в Україну минулого місяця", пише видання.

Як зазначається, російський уряд заявляє, що весь борг обслуговуватиметься, але це відбуватиметься в рублях, допоки санкції, введені через війну, не дозволять розрахунки в доларах. Але, зазначає видання, облігації, відсотки за якими мають бути виплачені 16 березня, не передбачають використання рубля.

"Несплата або оплата в місцевій валюті замість доларів призведе до потенційної хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 мільярдів доларів, які винні як уряд, так і російські компанії, включаючи Газпром, Лукойл і Сбєрбанк", - пише видання.

Якщо росія не виконає своїх зобов'язань, технічно вона має 30-денний пільговий період, який дає їй час до 15 квітня, щоб виправити ситуацію, зазначає агентство.

Дефолт росії наприкінці 1990-х був за внутрішнім боргом, тому дефолт в іноземній валюті стане першим після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя, пише видання.

"Це буде грандіозний дефолт", - сказав Джонатан Прін, портфельний менеджер Greylock Capital Associates. "У доларовому вираженні це буде найзначніший дефолт на ринках, що розвиваються, з часів Аргентини. З погляду ширшого впливу на ринок, це, ймовірно, наймасштабніший дефолт у країнах з ринком, що формується, з часів (дефолту - ред.) самої росії в 1998 році", - зазначив він.

Доповнення

Через санкції та різні заходи, введені росією у відповідь, дефолт здається майже неминучим. На ринках свопів ймовірність того, що це відбудеться цього року, становить близько 70%. Fitch Ratings каже, що це неминуче.

Потенційний дефолт росії може коштувати інвесторам мільярди і позбавити країну доступу до більшості ринків фінансування.

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