Два килограмма сахара в руки: последствия санкций против России для оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Жители временно оккупированного Крыма испытывают эффект экономических санкций, введенных против России, и растущей финансовой нестабильности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
Детали
Как отметили, в многих крымских магазинах пустые полки, а продажу продуктов первого потребления лимитируют. Например, на одни руки выдают максимум 2 кг сахара.
"В ближайшем супермаркете сахара уже неделю невозможно застать. Его разбирают за пол часа", - сообщил источник представительства президента Украины в АР Крым.
Не имея доверия к экономической ситуации, люди скупают продукты и запасаются необходимыми товарами, кто-то пишет: "готовим припасы, чтобы кормить украинских военных в случае необходимости".
Цены на товары меняются и растут очень динамично. В магазинах просят уточнять цены на кассе.
Автозапчасти, бытовая техника, строительные материалы пока есть, но они дорожают каждый день.
"Например, запчасти были по 3 тысячи рублей. Через 2 дня - уже 4 тысячи. Через день - 5", - говорится в сообщении.
Также сообщили, что на временно оккупированном полуострове людей призывают открывать онлайн-карты российской платежной системы "Мир".
В магазинах появляются военные в форме. Предполагают, что они участвовали в войне на материковой части Украины и только что приехали в Крым. В одном из городов на юге полуострова на улицах появляется все больше транспорта с маркировкой "Z".
"На полуострове живут тысячи наших сограждан, которые ждут возвращения Крыма под контроль Украины. Спасибо им за то, что сообщают нам информацию о ситуации на подконтрольной оккупированной территории. Это также — поступок ответственных граждан", — написали в представительстве президента Украины в АР Крым.