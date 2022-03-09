Два кілограми цукру в руки: наслідки санкцій проти Росії для окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Жителі тимчасово окупованого Криму відчувають ефект економічних санкцій, введених проти Росії, та фінансової нестабільності, яка зростає. Про це повідомляє УНН із посиланням на представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
Деталі
Як зазначили, у багатьох кримських магазинах порожні полиці, а продаж продуктів першого вжитку лімітують. Наприклад, в одні руки видають максимум 2 кг цукру.
"У найближчому супермаркеті цукру вже тиждень неможливо застати. Його розбирають за пів години", - повідомило джерело представництва президента України в АР Крим.
Не маючи довіри до економічної ситуації, люди скуповують продукти та запасаються необхідними товарами, хтось пише: "готуємо припаси, щоб годувати українських військових в разі потреби".
Ціни на товари змінюються та зростають дуже динамічно. У магазинах просять уточнювати ціни на касі.
Автозапчастини, побутова техніка, будівельні матеріали поки що є, але вони дорожчають щодня.
"Наприклад, запчастини були по 3 тисячі рублів. Через 2 дні — вже 4 тисячі. Через день - 5", - ідеться у повідомленні.
Також повідомили, що на тимчасово окупованому півострові людей закликають відкривати онлайн-карти російської платіжної системи "Мир".
У магазинах з'являються військові у формі. Припускають, що вони брали участь у війні на материковій частині Україні й щойно приїхали до Криму. В одному з міст на півдні півострова на вулицях з'являється дедалі більше транспорту з маркуванням "Z".
"На півострові — живуть тисячі наших співгромадян, які чекають на повернення Криму під контроль України. Дякуємо їм за те, що повідомляють нам інформацію про ситуацію на підконтрольній окупованій території. Це також — вчинок відповідальних громадян", — написали у представництві президента України в АР Крим.