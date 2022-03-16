Гречки не напасешься: ведущие экономисты уже готовят россиян к дефициту
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Первым делом нужно закупить жизненно важные лекарства хотя бы на полгода. Такой совет дала россиянам профессор МГУ, эксперт по экономике регионов Наталья Зубаревич, передает корреспондент УНН.
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"Гречки не напасешься. И на полгода вы отложите подорожание гречки, но это ничего не решает. То, что ушло или уходит с рынка, я еще впервые на живом "Эху" выступая говорила: посмотрите весь ваш список жизненно важных лекарств. Это самое главное и первое, что вы должны купить хотя бы на полгода. Кто успел, машину поменял или гаджет купил. Все, будете жить с тем, что уже есть, это самое рациональное поведение сейчас", - сказала Зубаревич.
Детали
Она отметила, что на еде сэкономить не удастся.
"Вы забьете всю тумбочку этой гречкой и что? И не надо снимать рубли, это бессмысленно", - добавила Зубаревич.
Дополнение
Жители временно оккупированного Крыма испытывают эффект экономических санкций, введенных против России, и растущей финансовой нестабильности.
Bloomberg сообщало, что правительство россии в среду, 16 марта, должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 млн долл. И то, что будет с выплатами в этот день, может спровоцировать дефолт россии в иностранной валюте.
Из-за санкций и различных мер, введенных россией в ответ, дефолт кажется почти неизбежным. На рынках свопов вероятность того, что это произойдет в этом году, составляет около 70%. Fitch Ratings говорит, что это неизбежно.