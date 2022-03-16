Гречки не напасешься: ведущие экономисты уже готовят россиян к дефициту

Цитата

"Гречки не напасешься. И на полгода вы отложите подорожание гречки, но это ничего не решает. То, что ушло или уходит с рынка, я еще впервые на живом "Эху" выступая говорила: посмотрите весь ваш список жизненно важных лекарств. Это самое главное и первое, что вы должны купить хотя бы на полгода. Кто успел, машину поменял или гаджет купил. Все, будете жить с тем, что уже есть, это самое рациональное поведение сейчас", - сказала Зубаревич.

Детали

Она отметила, что на еде сэкономить не удастся.

"Вы забьете всю тумбочку этой гречкой и что? И не надо снимать рубли, это бессмысленно", - добавила Зубаревич.

Дополнение

Жители временно оккупированного Крыма испытывают эффект экономических санкций, введенных против России, и растущей финансовой нестабильности.

Bloomberg сообщало, что правительство россии в среду, 16 марта, должно выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму 117 млн долл. И то, что будет с выплатами в этот день, может спровоцировать дефолт россии в иностранной валюте.

Из-за санкций и различных мер, введенных россией в ответ, дефолт кажется почти неизбежным. На рынках свопов вероятность того, что это произойдет в этом году, составляет около 70%. Fitch Ratings говорит, что это неизбежно.