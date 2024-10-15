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MIM-104 Patriot

Google інвестує в ядерну енергію для підтримки розвитку штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 17017 перегляди

Google підписав контракт з Kairos Power на купівлю електроенергії від семи нових малих ядерних реакторів. Це перший крок до комерційного впровадження таких реакторів у США для забезпечення енергетичних потреб розвитку ШІ.

Google інвестує в ядерну енергію для підтримки розвитку штучного інтелекту

Google уклав угоду зі стартапом Kairos Power, яка надасть компанії доступ до невеликих ядерних реакторів для забезпечення енергетичних потреб у розвитку штучного інтелекту. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Згідно з угодою, Google зобов'язується купувати електроенергію, вироблену сімома новими реакторами, що будуть збудовані до кінця десятиліття. Це стало першим кроком до комерційного впровадження малих модульних ядерних реакторів у США, які обіцяють скоротити витрати та терміни будівництва енергетичних об'єктів.

Старший директор Google з енергетики та клімату Майкл Террелл підкреслив, що кінцевою метою є досягнення цілодобової безвуглецевої енергії, яка доповнюватиме вітрову та сонячну енергію. Зростаючий попит на електроенергію, зокрема через потреби в центрах обробки даних для ШІ, змушує технологічні компанії шукати нові, надійні джерела енергії, включаючи ядерну.

Google тестує функцію верифікації компаній у пошуку06.10.24, 20:55 • 36498 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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