Google інвестує в ядерну енергію для підтримки розвитку штучного інтелекту
Київ • УНН
Google підписав контракт з Kairos Power на купівлю електроенергії від семи нових малих ядерних реакторів. Це перший крок до комерційного впровадження таких реакторів у США для забезпечення енергетичних потреб розвитку ШІ.
Google уклав угоду зі стартапом Kairos Power, яка надасть компанії доступ до невеликих ядерних реакторів для забезпечення енергетичних потреб у розвитку штучного інтелекту. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
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Згідно з угодою, Google зобов'язується купувати електроенергію, вироблену сімома новими реакторами, що будуть збудовані до кінця десятиліття. Це стало першим кроком до комерційного впровадження малих модульних ядерних реакторів у США, які обіцяють скоротити витрати та терміни будівництва енергетичних об'єктів.
Старший директор Google з енергетики та клімату Майкл Террелл підкреслив, що кінцевою метою є досягнення цілодобової безвуглецевої енергії, яка доповнюватиме вітрову та сонячну енергію. Зростаючий попит на електроенергію, зокрема через потреби в центрах обробки даних для ШІ, змушує технологічні компанії шукати нові, надійні джерела енергії, включаючи ядерну.
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