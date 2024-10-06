Google тестує функцію верифікації компаній у пошуку
Київ • УНН
Google експериментує з синіми галочками в результатах пошуку для позначення надійних компаній. Функція допоможе користувачам швидше розпізнавати офіційні сайти та перевірені бізнеси.
Google проводить експеримент з введенням синіх галочок у результатах пошуку, щоб допомогти користувачам визначити надійність компаній. Про це пише The Verge, передає УНН.
Деталі
Деякі користувачі вже почали бачити ці галочки поруч із посиланнями на офіційні сайти таких компаній, як Microsoft, Meta, Apple, Amazon та HP.
Проте, експеримент ще не був широко впроваджений, і подекуди галочки зникали після зміни облікового запису.
За словами речниці Google, Моллі Шахін, ця функція допоможе покупцям і користувачам швидше розпізнавати надійні компанії. Наразі тестування проходить лише на обмеженій кількості облікових записів і не є доступним для широкої аудиторії.
Доповнення
Працює нова функція доволі просто. Після наведення курсора на синю галочку з’являється пояснення: "Сигнали Google вказують, що цей бізнес є тим, за кого він себе видає".
Це визначається на основі таких даних, як верифікація вебсайту, інформація з Merchant Center і ручної перевірки.
Нагадаємо
Google Lens тепер дозволяє шукати не лише за зображенням, а й за відео та голосом. Нові функції доступні в Search Labs на Android та iOS англійською мовою, а також планується спрощення покупок за допомогою Lens.