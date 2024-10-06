Google тестирует функцию верификации компаний в поиске

Google проводит эксперимент с введением синих галочек в результатах поиска, чтобы помочь пользователям определить надежность компаний. Об этом пишет The Verge, передает УНН.

Детали

Некоторые пользователи уже начали видеть эти галочки рядом со ссылками на официальные сайты таких компаний, как Microsoft, Meta, Apple, Amazon и HP.

Однако, эксперимент еще не был широко внедрен, и иногда галочки исчезали после смены учетной записи.

По словам пресс-секретаря Google, Молли Шахин, эта функция поможет покупателям и пользователям быстрее распознавать надежные компании. Сейчас тестирование проходит только на ограниченном количестве учетных записей и не является доступным для широкой аудитории.

Дополнение

Работает новая функция довольно просто. После наведения курсора на синюю галочку появляется объяснение: «Сигналы Google указывают, что этот бизнес является тем, за кого он себя выдает».

Это определяется на основе таких данных, как верификация веб-сайта, информация из Merchant Center и ручной проверки.

Напомним,

Google Lens теперь позволяет искать не только по изображению, но и по видео и голосу. Новые функции доступны в Search Labs на Android и iOS на английском языке, а также планируется упрощение покупок с помощью Lens.