Google инвестирует в ядерную энергию для поддержки развития искусственного интеллекта

Google заключил соглашение со стартапом Kairos Power, которая предоставит компании доступ к небольшим ядерным реакторам для обеспечения энергетических потребностей в развитии искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Согласно договору, Google обязуется покупать электроэнергию, произведенную семью новыми реакторами, которые будут построены до конца десятилетия. Это стало первым шагом к коммерческому внедрению малых модульных ядерных реакторов в США, которые обещают сократить расходы и сроки строительства энергетических объектов.

Старший директор Google по энергетике и климату Майкл Террелл подчеркнул, что конечной целью является достижение круглосуточной безуглеродной энергии, которая будет дополнять ветровую и солнечную энергию. Растущий спрос на электроэнергию, в частности из-за потребности в центрах обработки данных для ИИ, заставляет технологические компании искать новые, надежные источники энергии, включая ядерную.

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