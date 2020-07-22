Голубовська: якби в Україні не угробили систему протиінфекційного захисту, боротьба з коронавірусом йшла б ефективніше
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Україна активно протистоїть поширенню коронавірусу, але ця робота була б ефективнішою, якби в Україні раніше не зруйнували систему протиінфекційного захисту. Про це на своє сторінці в Facebook пише лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, повідомляє УНН.
"Виявляється, відстеження контактів - найдієвіший спосіб подолання поширення інфекційних захворювань... Про це заявили в ВООЗ.
Хочеться запитати, а де ж була всюдисуща стурбованість наших міжнародних партнерів, коли ми угробили нашу систему протиінфекційного захисту. Яка, власне, і займалася тим, про що зараз заявили з високої трибуни: "Одним з ключових інструментів придушення передачі у спільнотах є відстеження контактів.
Жодна країна не може отримати контроль над епідемією, якщо вона не знає, де знаходиться вірус... Як ми неодноразово говорили, обмежувальні заходи можуть допомогти зменшити передачу, але вони не можуть повністю її зупинити.
Відстеження контактів має важливе значення для виявлення та ізоляції осіб, поміщення контактних в карантин... Швидке реагування на нові випадки дозволить країнам продовжувати йти шляхом відновлення економіки, не допускаючи поширення вірусу... Нам не потрібно чекати вакцини. Ми повинні врятувати життя зараз"", - написала Голубовська, цитуючи офіційне повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я.
На думку Голубовської, саме система протиінфекційного захисту, яка збереглася в сусідній Білорусі, дозволяє країні відстежувати контакти швидко і чітко, а тому кількість випадків зараження йде на спад.
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"Ми зараз, звичайно, намагаємося відновити втрачене. Витрачається на це багато сил. І багато вже зроблено. Але чудес не буває, бо ламати - не будувати", - резюмувала лікар.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 22-го липня загальна кількість випадків інфікування коронавірусів сягнула 61 тисячі. За минулу добу було виявлено 829 нових випадків.
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Санепідслужбу ліквідували в березні 2017 року, а її функції частково передали Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Цей орган був створений тільки у вересні 2014-го після того, як ліквідували і реорганізували Держветфітослужбу, Санепідслужбу і Держспоживінспекцію.
Водночас експерти вважають, що була втрачена частина функцій, які виконувала СЕС, а також Україна втратила найцінніший ресурс - кадри, відмовившись від підготовки, зокрема, епідеміологів.