Голубовская: если бы в Украине не угробили систему противоинфекционной защиты, борьба с коронавирусом шла бы эффективней

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 18017 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100654 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105543 просмотра

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4 марта, 13:46 • 131988 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110098 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130491 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101916 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102547 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104389 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102041 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Голубовская: если бы в Украине не угробили систему противоинфекционной защиты, борьба с коронавирусом шла бы эффективней

Голубовская: если бы в Украине не угробили систему противоинфекционной защиты, борьба с коронавирусом шла бы эффективней

Киев  •  УНН

 • 10890 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украина активно противостоит распространению коронавируса, но данная работа была бы эффективнее, если бы в Украине ранее не разрушили систему противоинфекционной защиты. Об этом на свое странице в Facebook пишет врач-инфекционист Ольга Голубовская, сообщает УНН.

“Оказывается, отслеживание контактов — самый действенный способ преодоления распространения инфекционных заболеваний... Об этом заявили в ВОЗ.

Хочется спросить, а где же была вездесущая обеспокоенность наших международных партнёров, когда мы угробили нашу систему противоинфекционной защиты. Которая, собственно, и занималась тем, о чем сейчас заявили с высокой трибуны: "Одним из ключевых инструментов подавления передачи в общинах является отслеживание контактов. 

Ни одна страна не может получить контроль над эпидемией, если она не знает, где находится вирус... Как мы неоднократно говорили, ограничительные мероприятия могут помочь уменьшить передачу, но они не могут полностью ее остановить.

Отслеживание контактов имеет важное значение для выявления и изоляции лиц, помещения контактных в карантин... Быстрое реагирование на новые случаи позволит странам продолжать идти по пути восстановления экономики, не допуская распространения вируса... Нам не нужно ждать вакцины. Мы должны спасти жизни сейчас“”, — написала Голубовская, цитируя официальное сообщение Всемирной организации здравоохранения.

По мнению Голубовской, именно сохранившаяся в соседней Беларуси система противоинфекционной защиты позволяет стране отслеживать контакты быстро и четко, а потому количество случаев заражения идет на спад.

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“Мы сейчас, конечно, пытаемся восстановить утраченное. Тратится на это много сил. И много уже сделано. Но чудес не бывает, ибо ломать — не строить”, — резюмировала врач.

Напомним, в Украине состоянием на утро 22 июля общее число случаев инфицирование коронавирусом достигло 61 тысячи. За минувшие сутки было выявлено 829 новых случаев.

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Санэпидслужбу ликвидировали в марте 2017 года, а ее функции частично передали Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Этот орган создали в сентябре 2014-го после того, как ликвидировали и реорганизовали Госветфитослужбу, Санэпидслужбу и Госпотребинспекцию.

В тоже время эксперты считают, что была утрачена часть функций, которые выполняла СЭС, а также Украина утратила ценнейший ресурс — кадры, отказавшись от подготовки, в частности, эпидемиологов

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