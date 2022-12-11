Голова європейсько дипоматії застеріг від нападів на місію ЄС у Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. ЄС застергіає від нападів на місію Європейського союзу із забезпечення законності у Косові (EULEX), заявив у неділю голова зовнішньополітичного відомства блоку на тлі високої напруженості на півночі країни, пише УНН.
За даними місії, патрульна машина EULEX зазнала нападу із застосуванням світлошумової гранати вночі в місті Рударі, що не призвело до жертв та матеріальних збитків.
Цитата
"Це напад, а також напади на косовських поліцейських неприйнятні, - йдеться у повідомленні. - Ми рішуче засуджуємо акти насильства, здійснені озброєними особами у північній частині Косова, зокрема проти міжнародної спільноти".
Деталі
Жозеп Боррель написав у Твіттері, що "ЄС не сприйме нападів на EULEX у Косові чи використання насильницьких злочинних дій на півночі".
"Барикади мають бути негайно прибрані групами косовських сербів. Необхідно відновити спокій", - сказав він, додавши, що міжнародний персонал продовжуватиме координувати свої дії з косовською владою.
Він закликав усіх дійових осіб уникати ескалації.
НАТО також засудило напад на європейську місію в Косові.
"Будь-які подібні атаки є неприйнятними, і винні мають бути притягнуті до відповідальності", - заявила в Twitter представник альянсу Оана Лунгеску.
Висловивши рішучість підтримувати стабільність у Косові, вона закликала винних утримуватися від більш провокаційних дій та закликала владу Косова притягнути винних до відповідальності.
Доповнення
Офіційні особи Косова заявили пізно ввечері в суботу, що велися постріли з різних місць поліцейськими підрозділами, що чергували поблизу північних міст.
"Підрозділи поліції з метою самооборони були змушені відповісти вогнепальною зброєю злочинним особам/угрупованням, які відступили і пішли в невідомому напрямку... постріли були чутні в кількох різних місцях", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації про постраждалих чи пошкодження не надходило.
Раніше косовська поліція закрила два прикордонні переходи на півночі з Сербією.
Косово, населене переважно албанцями, відокремилося від Сербії у 1999 році та проголосило незалежність у 2008 році. Але Сербія не визнала незалежності і вважає свою колишню провінцію частиною своєї території.
Тим часом, президент Сербії Олександр Вучич заявив у суботу, що Белград офіційно попросить миротворчу місію НАТО в Косово розмістити там сербські війська.