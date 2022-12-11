Глава европейской дипоматии предостерег от нападений на миссию ЕС в Косово

По данным миссии, патрульная машина EULEX потерпела нападение с применением светошумовой гранаты ночью в городе Рудари, что не привело к жертвам и материальному ущербу.

Цитата

"Это нападение, а также нападения на косовских полицейских неприемлемы, - говорится в сообщении. - Мы решительно осуждаем акты насилия, совершенные вооруженными лицами в северной части Косово, в том числе против международного сообщества".

Детали

Жозеп Боррель написал в Твиттере, что "ЕС не воспримет нападений на EULEX в Косово или использования насильственных преступных действий на севере".

"Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов. Необходимо восстановить покой", - сказал он, добавив, что международный персонал будет продолжать координировать свои действия с косовскими властями.

Он призвал всех действующих лиц избегать эскалации.

НАТО также осудило нападение на европейскую миссию в Косово.

"Любые подобные атаки неприемлемы, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявила в Twitter представитель альянса Оана Лунгеску.

Высказав решимость поддерживать стабильность в Косово, она призвала виновных воздерживаться от более провокационных действий и призвала власти Косово привлечь виновных к ответственности.

Дополнение

Официальные лица Косово заявили поздно вечером в субботу, что велись выстрелы из разных мест полицейскими подразделениями, дежурившими вблизи северных городов.

"Подразделения полиции с целью самообороны были вынуждены ответить огнестрельным оружием преступным лицам/группировкам, которые отступили и ушли в неизвестном направлении... выстрелы были слышны в нескольких разных местах", - говорится в сообщении.

Официальной информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Ранее косовская полиция закрыла два пограничных перехода на севере с Сербией.

Косово, населенное преимущественно албанцами, отделилось от Сербии в 1999 году и провозгласило независимость в 2008 году. Но Сербия не признала независимость и считает свою бывшую провинцию частью своей территории.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что Белград официально попросит миротворческую миссию НАТО в Косово разместить там сербские войска.