Глави МЗС Канади та США обговорили ескалацію на кордоні України

Розмова про Україну

“Міністр Гарно й держсекретар Блінкен обговорили виклики, які створює Росія та її шкідливі дії, зокрема, масштабні військові маневри, проведені без попереднього погодження близ України, а також незаконну анексію Криму”, — мовиться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, очільники зовнішньополітичних відомств обговорили збройний конфлікт на Близькому Сході та недружні дії Китаю.

“Співрозмовники спробували узгодити зусилля із реагування на виклики, які створюють дії Китаю для міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема примусові й несправедливі економічні підходи та порушення прав людини”, — зазначили у МЗС Канади.

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Примітно, що мова йшла про продовження співпраці із Китаєм у сферах, що становлять спільний інтерес, таких як зміни клімату.

Доповнення

Зеленський повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону та вбачає небезпеку.

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.