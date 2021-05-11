У разі повномасштабної ескалації з боку РФ, може початися світова війна - Зеленський

Цитата

“Я думаю, що ніхто не готовий зовсім (до повномасштабної війни — ред.)... Я вважаю, що Росія не може на це піти. Я вважаю, що це може бути світова війна. Я вважаю, що це дуже небезпечно”, — сказав Зеленський.

Також він додав, що, на його думку потужної ескалації з боку Росії у вересні не буде, попри експертні думки.

Доповнення

Зеленський повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону та вбачає небезпеку.

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.