У разі повномасштабної ескалації з боку РФ, може початися світова війна - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію, може початися нова світова війна. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського Форуму “Україна 30. Безпека країни”, передає кореспондент УНН.
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“Я думаю, що ніхто не готовий зовсім (до повномасштабної війни — ред.)... Я вважаю, що Росія не може на це піти. Я вважаю, що це може бути світова війна. Я вважаю, що це дуже небезпечно”, — сказав Зеленський.
Також він додав, що, на його думку потужної ескалації з боку Росії у вересні не буде, попри експертні думки.
Доповнення
Зеленський повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону та вбачає небезпеку.
Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.
За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.
Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.
Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.
Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.