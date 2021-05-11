В случае полномасштабной эскалации со стороны РФ, может начаться мировая война - Зеленский

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“Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне — ред.)... Я считаю, что Россия не может на это пойти. Я считаю, что это может быть мировая война. Я считаю, что это очень опасно”, — сказал Зеленский.

Также он добавил, что, по его мнению мощной эскалации со стороны России в сентябре не будет, несмотря на экспертные мнения.

Дополнение

Зеленский сообщал о медленном отведе сил РФ от границы и видит опасность.

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.

Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.