В случае полномасштабной эскалации со стороны РФ, может начаться мировая война - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию, может начаться новая мировая война. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума “Украина 30. Безопасность страны”, передает корреспондент УНН.
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“Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне — ред.)... Я считаю, что Россия не может на это пойти. Я считаю, что это может быть мировая война. Я считаю, что это очень опасно”, — сказал Зеленский.
Также он добавил, что, по его мнению мощной эскалации со стороны России в сентябре не будет, несмотря на экспертные мнения.
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Зеленский сообщал о медленном отведе сил РФ от границы и видит опасность.
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.
По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.
Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.
Москва 22 апреля объявила об отводе войск.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.