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Главы МИД Канады и США обсудили эскалацию на границе Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Глава министерства иностранных дел Канады Марк Гарно в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил эскалацию на границе с Украиной со стороны Российской Федерации. Об этом сообщили в МИД Канады, передает УНН.

Главы МИД Канады и США обсудили эскалацию на границе Украины

Разговор об Украине

"Министр Гарно и госсекретарь Блинкен обсудили вызовы, которые создает Россия и ее вредные действия, в частности, масштабные военные маневры, проводимые без предварительного согласования около Украины, а также незаконной аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, руководители внешнеполитических ведомств обсудили вооруженный конфликт на Ближнем Востоке и недружественные действия Китая.

"Собеседники попытались согласовать усилия по реагированию на вызовы, которые создают действия Китая для международного порядка, основанного на правилах, в частности принудительные и несправедливые экономические подходы и нарушения прав человека", - отметили в МИД Канады.

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Примечательно, что речь шла о продолжении сотрудничества с Китаем в сферах, представляющих общий интерес, таких как изменения климата.

Дополнение

Президент Зеленский сообщал про медленное отведение сил РФ от границы и видит в этом опасность.

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украиной, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда пыльная, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

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